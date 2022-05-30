Столичный хирург предложил использовать импланты с камуфляжем и триколором

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Пластический хирург из Москвы Евгений Добрейкин предложил использовать для увеличения груди импланты цвета армейского камуфляжа и триколора. Об этом сообщает телеканал "360".
Отмечается, что импланты "Росгрудь" – стилизованные протезы из силикона. При этом они отличаются не только рисунком, но и покрытием. Однако данные импланты пока являются экспериментальными, операции с ними не проводят.
"Появилось много потенциальных желающих. По крайней мере, на сегодня. Сейчас мы эту продукцию тестируем, а если она получит большой отклик, то без проблем можно будет запустить использование уже на потоке. У нас есть договоренности и с поставщиками, и с налаживанием линейки продукции с нашей, отечественной, символикой", – отметил Добрейкин.
Хирург подчеркнул, что после операции рисунок не будет виден. По его словам, потенциальные клиентки руководствуются патриотизмом и данью моде.
Добрейкин добавил, что сейчас эксклюзивные импланты не являются редкостью, так как специалисты уже используют экземпляры с микрочипами. Однако хирург отметил, что такие импланты может позволить себе не каждая девушка, так как это слишком дорого.
Ранее сообщалось, что российские хирурги столкнулись с ограниченным выбором имплантов, нехваткой определенных размеров и текстур. Один из специалистов рассказал, что до санкций найти импланты определенного размера и текстуры было просто, а сейчас приходится "брать то, что есть".
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