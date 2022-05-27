Россияне начали экономить на платной медицине – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Более четверти россиян (28%) стали реже пользоваться платными медицинскими услугами или совсем отказались от них, сообщает газета "Коммерсант".
По данным сервиса сквозной аналитики Calltouch, каждый пятый опрошенный отдает предпочтение более доступным по цене клиникам, а 25% пользуются в основном бесплатными медуслугами.
Уточняется, что сервис проанализировал 10 миллионов обращений в 490 клиник.
Эксперты отметили, что падение спроса фиксировалось уже в марте. Тогда оно составило 36% год к году, 13% по сравнению с февралем в Москве и Московской области и 11% в других регионах. При этом в апреле спрос в столице увеличился на 2%, а в остальных регионах сократился на 1%.
Некоторое снижение количества посещений в марте и апреле 2022 года наблюдают в "Медси". В "СМ-Клинике" снижение числа визитов составило 1,2% в марте и 1,25% в апреле. Уточняется, что наибольшее уменьшение потока клиентов произошло по направлению КТ-диагностики. В свою очередь, эксперты "СберЗдоровья" сообщили о росте на 49% количества записей на очный прием к врачу и диагностику в марте и апреле в сравнении год к году.
По данным прошлого года, в "СМ-Клинике" количество пациентов увеличилось на 15% по сравнению с февралем, а в марте снизилось на 0,6%. В медучреждении отметили незначительное уменьшение приемов у специалистов узкого профиля, притом что к врачам массовых специальностей пациенты стали ходить реже.
"При повышении цен на медуслуги, например, при серьезном скачке курса валют, как это было в марте этого года, пациенты предпочитают обращаться к терапевтам и педиатрам за бесплатной медпомощью", – заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.
Ранее сообщалось, что в России расширили программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. В постановлении, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин, указано, что программа дополнена рядом высокотехнологичных методов лечения.
Согласно документу, на государственном уровне будут профинансированы затраты федеральных медицинских организаций на высокотехнологичную медицинскую помощь, например в области сердечно-сосудистой хирургии.
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