Пластический хирург рассказала, что 20% ее пациентов – мужчины

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Пластический хирург Виктория Блинова рассказала, что почти 20% ее пациентов – мужчины, сообщает News.ru.

Специалист объяснила, что у мужчин, которые старше среднего возраста, появляется желание выглядеть моложе. Наибольшей популярностью пользуются ринопластика и липофилинг, отметила она.

Врач также обратила внимание на то, что пластические операции, которые убирают возрастные изменения, проводятся для мужчин и женщин одинаково.

"Мужчины стали неплохо разбираться в пластике. Пациенты-мужчины стали очень осведомленными. Практически с 70% мы разговариваем на одной волне", – сказала Блинова.

Ранее сообщалось, что российские хирурги столкнулись с ограниченным выбором имплантов, нехваткой определенных размеров и текстур. Один из специалистов рассказал, что до санкций найти импланты определенного размера и текстуры было просто, а сейчас приходится "брать то, что есть".

Пластический и челюстно-лицевой хирург Амжад Аль-Юсеф сообщил, что из России полностью исчезли импланты для ягодиц. По его словам, их перестали завозить из-за сложностей с логистикой и подорожания в связи с изменением курса валют. Оставшиеся же импланты быстро раскупили.

По его словам, налаживание российского производства займет минимум 10 лет. Дело в том, что, помимо преодоления бюрократических вопросов, необходимы клинические испытания.

