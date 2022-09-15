Ветреная и дождливая погода ожидается в Москве 16 сентября. По прогнозам синоптиков, порывы будут достигать 15 метров в секунду. В Гидрометцентре объявили желтый уровень погодной опасности.

Такая погода по мнению синоптиков отразится и на городском трафике, будут серьезные заторы. Есть и хорошая новость – в городе потеплеет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.