Совбез ООН осудил удар Израиля по Дохе

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Совет безопасности ООН осудил удары Израиля по Дохе. Об этом сообщается в заявлении органа, обнародованном постпредством Великобритании при организации в соцсети X.

Как указано в документе, члены Совбеза выразили глубокое сожаление в связи с гибелью людей, а также выразили поддержку суверенитета и территориальной целостности Катара в соответствии с принципами Устава ООН.

Израиль атаковал Доху, где проходили переговоры по урегулированию ближневосточного конфликта, 9 сентября. По данным палестинского движения ХАМАС, погибли шесть человек, однако среди них не было членов переговорной делегации.

Удары еврейского государства осудили генсек ООН Антониу Гутерриш, генсек Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт, президент США Дональд Трамп, а также МИД Турции.

После инцидента Катар приостановил посреднические усилия по урегулированию конфликта в секторе Газа, однако Трамп призвал катарского эмира Тамима бен Хамада Аль Тани продолжить оказывать помощь в переговорном процессе.