"Весна": рынок смартфонов

Как российский рынок смартфонов перестраивается под новые реалии? Какие производители продолжают поставки своих устройств и по каким ценам?

Почему крупнейшие российские продавцы электроники начали осваивать рынок подержанных гаджетов и как это работает? Об этом – в программе "Весна".