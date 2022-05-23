Первые случаи заражения оспой обезьян зафиксированы в Шотландии и Дании

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В Шотландии и Дании зафиксировали первые случаи заражения оспой обезьян, сообщает РИА Новости.

Так, по данным региональной службы здравоохранения Шотландии, вирусная инфекция была подтверждена у одного человека.

"Он получает уход и лечение, соответствующие его состоянию, ведется отслеживание контактов", – говорится в сообщении.

В Дании первый случай оспы обезьян выявили у мужчины, вернувшегося из поездки с испанского острова Гран-Канария.

"У него легкие симптомы, он находится дома на изоляции", – говорится в сообщении датского института сывороток.

Уточняется, что датское агентство по безопасности пациентов проводит выявление контактов.

Ранее во всем мире начали выявлять оспу обезьян у людей. Подобные случаи уже зафиксировали во Франции, в Швеции и Италии, в Австралии и Канаде. Все пациенты с диагностированной оспой обезьян в Великобритании были отправлены на карантин, в связи с чем риск дальнейшего распространения заболевания, как отмечали в ВОЗ, минимален.

В Роспотребнадзоре заявили, что риск завоза в Россию оспы обезьян остается крайне низким, для этого принимаются все необходимые меры.

