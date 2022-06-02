РФ не будет полностью "заколачивать" окно в Европу – Матвиенко

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Полное "заколачивание" окна в Европу является нецелесообразным для России, наличие каналов связи может оказаться полезным, заявила спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко.

"Я не выступаю за то, чтобы сейчас сразу заколотить окно в Европу, оно может пригодиться", – приводит ее слова РИА Новости.

Матвиенко подчеркнула, что для восстановления отношений с европейскими странами необходимо, чтобы в них произошли серьезные ментальные изменения в вопросе восприятия России.

"Пока они не откажутся от идеологии разрушения России и сдерживания ее развития и ее роли в мире, конечно же, никакой речи о восстановлении отношений с Западом идти не может", – пояснила Матвиенко.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что если западные страны захотят что-то предложить России в плане возобновления отношений, то российская сторона серьезно подумает, нужно ли ей это. Он подчеркнул, что такой разговор станет возможным, только когда Запад переживет свою "остервенелость".

Отношения с Западом обострились после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

