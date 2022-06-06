В России создадут индустриальные центры компетенций для импортозамещения

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по созданию индустриальных центров компетенций для импортозамещения.

В Москве не фиксируют значительного роста числа обращений в службу занятости, сообщили в департаменте труда и социальной защиты.

Все вузы РФ исключены в настоящее время из Болонского процесса. Об этом сообщили в Минобрнауки.

