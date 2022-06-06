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Политика

14:00

Песков заявил о необходимости переговоров по безопасности с США

властьполитика

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в переговорах с США по вопросам безопасности.

"Продолжение переговоров и обсуждение этой темы с учетом тех тектонических сдвигов, которые мы сейчас наблюдаем в области европейской и даже мировой безопасности, такие переговоры нужны, они нужны всему миру", – цитирует Пескова РИА Новости.

При этом он согласился с послом США Джоном Салливаном, что подобные переговоры сегодня маловероятны, но подчеркнул, что к этой теме нужно будет вернуться в будущем.

Ранее Салливан заявил, что полный разрыв отношений между Москвой и Вашингтоном невозможен. Он добавил, что контакт необходимо поддерживать. Политик отметил необходимость функционирования посольств России и США.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что коллективный Запад во главе с США давно встал на путь разрыва отношений с РФ. По ее словам, с политической точки зрения Евросоюз не существует без Соединенных Штатов.

Вероятность закрытия посольств США в Москве и РФ в Вашингтоне существует – посол Салливан

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