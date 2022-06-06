Коллективный Запад во главе с США давно встал на путь разрыва отношений с РФ – Захарова

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Коллективный Запад во главе с США давно встал на путь разрыва отношений с РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире итальянского телеканала La7.

По ее словам, с политической точки зрения Евросоюз не существует без США.

"Сначала нам не давали возможность строить газопроводы в Европу. Кто это делал? США, которые запрещали, в частности, Германии строить газопровод, говоря, что Европа не должна получать российский газ", – сказала Захарова.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что западные страны и США стали враждебными России государствами. По его словам, их действия сравнимы с войной. Представитель Кремля уточнил, что сегодня ведется гибридная война.

До этого пресс-секретарь президента заявлял, что Россия пыталась обсудить гарантии своей безопасности, однако ее не захотели слушать. По его словам, за последние два месяца попыток возобновления диалога между Москвой и Вашингтоном не было.

При этом заместитель директора департамента Северной Америки МИД РФ Сергей Кошелев заявил, что Москва остается открытой для честного и взаимоуважительного диалога с Вашингтоном. Для этого сохраняются соответствующие каналы связи.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

