Суд Шри-Ланки снял запрет на вылет российского самолета "Аэрофлота" – СМИ

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Высокий коммерческий суд Шри-Ланки приостановил действие судебного решения о запрете на вылет из страны самолета российской авиакомпании "Аэрофлот". Об этом сообщает Newsfrst.

Отмечается, что судебная инстанция приостановила действие запрещающего вердикт, удовлетворив соответствующее ходатайство генерального прокурора страны.

3 июня вылет рейса "Аэрофлота" из Коломбо в Москву был отменен. Причиной стало требование ирландского лизингодателя.

По данным портала Airfleets, задержанный A330 "Аэрофлота" в конце апреля получил российскую регистрацию, а прежде был зарегистрирован на Бермудских островах. Подобные изменения могли нарушить соглашение с лизингодателем.

Позднее Высокий коммерческий суд Коломбо удовлетворил жалобу лизинговой компании Celestial Aviation Trading Limited из Ирландии к российскому "Аэрофлоту" и запретил самолету авиакомпании покидать страну.

Застрявшие на Шри-Ланке около 200 пассажиров "Аэрофлота" были размещены в местных гостиницах. 4 и 5 июня их всех доставили в Москву.

Министерство иностранных дел России в связи с задержанием самолета заявило послу Шри-Ланки Джаните Абевикреме Лиянаге решительный протест. Кроме того, "Аэрофлот" приостановил выполнение рейсов в Коломбо.

