Минцифры РФ объявило о запуске системы мониторинга фишинговых сайтов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Минцифры РФ запускает систему, которая автоматически выявляет сайты, маскирующиеся под официальные ресурсы госорганов, компаний, маркетплейсов и социальных сетей.

Как уточняется в телеграм-канале ведомства, система может получать данные от сторонних источников, отслеживать новые домены со скоростью до одного миллиона в час, сохранять информацию о подозрительных ресурсах в базе, а также прекращать работу фишинговых сайтов.

За два месяца эксплуатации система обнаружила 30 тысяч подозрительных сайтов, которые предлагали услуги поддельной бухгалтерской отчетности, поддельные билеты и документы. Также за этот период работы были заблокированы девять тысяч ресурсов.

Ранее специалисты Infosecurity выявили в Сети ресурс, маскирующийся под "Почту России". Всего было обнаружено свыше 40 фишинговых доменов со словом "почта". Такие сайты крадут и используют платежные данные жителей РФ для вывода денег с их счетов.

