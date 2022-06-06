Россия не будет навязываться Западу ради восстановления отношений – Лавров

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Россия не намерена навязываться странам Запада ради восстановления отношений, однако она остается открытой для предложений, не противоречащих ее национальным интересам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Насчет развития наших дипломатических отношений, они у нас пока сохраняются с большинством западных стран, включая все недружественные страны. И мы не хотим навязываться", – приводит его слова ТАСС.

Министр назвал главный геополитический вывод, который Россия сделала из последних действий западных партнеров. Он заключается в том, что теперь Москва не уверена, что Европа готова выполнять свои обещания и обязательства. Глава МИД РФ при этом отметил, что российская сторона рассмотрит предложения Европы относительно развития дальнейших связей, когда та прекратит "бесовство" и "придет в себя".

"Мы навязываться не собираемся. То, что они нам предложат, мы, естественно, взвесим, рассмотрим. Если это не будет противоречить нашим интересам, мы будем готовы возобновлять наши контакты", – заключил министр.

Ранее Лавров заявил, что если западные страны захотят что-то предложить России в плане возобновления отношений, то российская сторона серьезно подумает, нужно ли ей это. Он подчеркнул, что такой разговор станет возможным, только когда Запад переживет свою "остервенелость".

Отношения с Западом обострились после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

