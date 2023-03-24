Аниме-сериал Pokemon закончился спустя 26 лет

Фото: YouTube/The Official Pokémon YouTube channel

Последняя серия аниме-сериала Pokemon, который длился 26 лет, была показана 24 марта в эфире японского телеканала TV Tokyo.

Сериал насчитывает 25 сезонов и 1 234 серии.

Последний эпизод рассказал о завершении приключений главного героя Эша и его друга-покемона по имени Пикачу. В ближайшее время в Японии пройдет показ нового сериала, созданного по мотивам вселенной. Он получил название Pokemon Horizons.

Трейлер нового сериала был показан сразу после завершения старого. Картина расскажет зрителям уже о других персонажах, но не исключено, что Эш и Пикачу поучаствуют в новой вселенной покемонов.

Pokemon – это популярная медиафраншиза, созданная Сатоси Тадзири в 1996 году. Она стала одной из самых известных медиафраншиз современной японской массовой культуры. Карманные монстры стали героями не только телесериала, но и множества компьютерных игр, аниме-фильмов. Сериал про приключения Эша и Пикачу транслировали в 192 странах мира, включая Россию.

Ранее сообщалось, что режиссер Квентин Тарантино закончил написание сценария своего последнего фильма под названием "Кинокритик". Действие картины будет происходить в конце 70-х прошлого века в Лос-Анджелесе. Сюжет фильма будет сосредоточен на журналистке Полин Кейл, которую считают одним из самых влиятельных кинокритиков. Предполагается, что фильм станет последним для Тарантино в его кинематографической карьере.



В России вышел фильм "Джон Уик – 4"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!