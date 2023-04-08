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08 апреля, 22:00

Культура

"Откройте, Давид": Андрей Соколов

"Откройте, Давид": Андрей Соколов

"Тайны души": Алла Юганова

"Раскрывая тайны звезд": непутевый сын

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О "Вампирах средней полосы", спектакле "ЛюБоль", и фильме, снятом с одобрения президента. Полюбить себя? Это с уважением относиться не только к своей внешней оболочке, но и к внутреннему содержанию. И стараться, чтобы этот "сад не приходил в запустение". Давид Виннер провел день с народным артистом РФ, режиссером театра и кино Андреем Соколовым.

Сколько "рождался" спектакль "ЛюБоль", и почему зритель никогда не променяет истории о любви и дружбе на спецэффекты? Что не так с поколением "тик-тока" и развернуть угол зрения молодых на 180 градусов? Почему мы сегодня не можем быть до конца откровенными и быть личностью – роскошь? Как снимался сериал "Вампиры средней полосы" и что нас ждет в 3 сезоне? В каких фильмах Андрей Соколов никогда не будет сниматься и что не так с современными сценариями?

О жизни, театре, кино, хоккее и о том, как "не потеряться в этом мире" – смотрите в новом выпуске программы "Откройте, Давид".

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