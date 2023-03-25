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25 марта, 22:00

Культура

"Откройте, Давид": Лариса Рубальская

"Откройте, Давид": Лариса Рубальская

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О современной поэзии, социальных сетях, одиночестве и "простых" правилах счастливой жизни. Давид Виннер провел день с поэтессой, переводчиком и главным хитмейкером эстрады – Ларисой Рубальской, о которой поклонники хором поют "Она у нас всего одна". Полные залы, сотни тысяч подписчиков и неумолкающий директ – секрет популярности прост: "Всего лишь надо любить свою публику".

Почему 30 лет назад талантливых поэтов было больше, какие есть четкие правила написания хита, что не так с "Песней года" и чем интересны российские рэперы? Поет ли поколение "тик-тока" песни Рубальской, почему закончилось сотрудничество с Аллегровой и кому Лариса Алексеевна никогда не подаст руки? Какое есть лекарство от одиночества и как "правильно" выйти замуж, чему Рубальскую научили японцы. Поговорили о новых песнях, непростом времени в искусстве и как не выпадать из медиапространства.

На эти и другие вопросы в программе "Откройте, Давид" ответила Лариса Рубальская.

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