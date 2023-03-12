"Раскрывая тайны звезд": Ольга Гобзева

Ольга Гобзева всегда была отдельным островом в мире советского кино. Она не билась за главные роли и не стремилась к громкой славе. О том, почему актриса так резко изменила жизнь, ходили самые разные слухи. Кто-то говорил, что Гобзева приняла постриг из-за несчастной любви, кто-то полагал, что артистка и вовсе разочаровалась в профессии.

Но только актриса знает, что ее вело и продолжает вести по жизни. К своему юбилею она рассказала, какой путь ей пришлось пройти и чем она живет сегодня. Подробности – в программе "Раскрывая тайны звезд".

