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Культура

"Раскрывая тайны звезд": Ольга Гобзева

"Раскрывая тайны звезд": Ольга Гобзева

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Ольга Гобзева всегда была отдельным островом в мире советского кино. Она не билась за главные роли и не стремилась к громкой славе. О том, почему актриса так резко изменила жизнь, ходили самые разные слухи. Кто-то говорил, что Гобзева приняла постриг из-за несчастной любви, кто-то полагал, что артистка и вовсе разочаровалась в профессии.

Но только актриса знает, что ее вело и продолжает вести по жизни. К своему юбилею она рассказала, какой путь ей пришлось пройти и чем она живет сегодня. Подробности – в программе "Раскрывая тайны звезд".

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