18:03Происшествия
Пожар в здании на улице Академика Королева ликвидировали
Фото: МЧС России
Пожар в административном здании на улице Академика Королева в столице удалось ликвидировать. Огонь распространился на площади 50 квадратных метров. Главное управление МЧС России по городу рассказало о происшествии в своем официальном телеграм-канале.
"Сотрудниками МЧС России спасено четыре человека с разных этажей. В 16:29 пожар локализован, открытое горение сбито. Площадь пожара 50 квадратных метров", – отмечается в публикации.
Ранее стало известно о пожаре, который произошел в административном здании на улице Академика Королева. Людей старались оперативно вывести из здания. Информация о пострадавших в результате пожара не поступала.
Пожар произошел на Зеленодольской улице в столице
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