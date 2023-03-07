Открытое горение ликвидировали в многофункциональном здании под Брянском

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по Брянской области"

Открытое горение в здании с гостиницами и магазинами в Брянской области ликвидировано. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Брянской области в своем телеграм-канале.

"В 23:57 – открытое горение ликвидировано", – указано в сообщении.

Пожар в многофункциональном здании начался в поселке Новые Дарковичи в Брянской области вечером 6 марта. Его площадь составила 1 600 квадратных метров.

К тушению огня были привлечены 85 человек и 31 единица техники, в том числе от МЧС России – 53 человека и 18 единиц техники. Пожар удалось локализовать в 21:53.

Пострадавших при происшествии не было.

До этого взрыв прогремел на Московском коксогазовом заводе в Видном "Мечела" вечером 5 марта, из-за чего начался пожар. Огонь охватил насосную колонну с бензолом и распространился на площади около 200 квадратных метров.

Крупный пожар произошел в Брянской области

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