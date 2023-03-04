"Тайны души": Марина Дюжева

В 1977 году фильмы "По семейным обстоятельствам" Алексея Коренева и "Мимино" Георгия Данелия сразу стали классикой советского кино. А молодая актриса Марина Дюжева вмиг завоевала любовь зрителей и уважение среди режиссеров. Фильмография актрисы сегодня насчитывает ни один десяток киноработ. А фраза ее героини аспирантки Анны из "Покровских ворот" стала не только крылатой, но и всенародно любимой.

Даже о грустном и печальном эта актриса привыкла рассказывать зрителю с юмором. Играть в жанре трагикомедии у нее всегда получается превосходно. Даже из самых, казалось бы, неприветливых образов ей удается сделать привлекательных героинь.

Вот и бабушка Саши в театральной постановке "Похороните меня за плинтусом" у актрисы Марины Дюжевой вышла особенной. В начале 2000-х Павел Санаев написал для взрослых повесть о непростом детстве. Произведение было экранизировано, а после перенесено и на театральные сцены. С тех пор немало воды утекло, а сценические версии об удушающей любви бабушки к своему внуку по-прежнему собирают аншлаги. Театр Комедии – тому подтверждение.

Об этом – в программе "Тайны души".