Швыдкой оценил идею переименования картины Дега "Русские танцовщицы"

Фото: nationalgalleryimages.co.uk

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой оценил идею Лондонской национальной галереи переименовать картину Эдгара Дега "Русские танцовщицы" в "Украинских танцовщиц".

Он назвал данное предложение политическим беспределом.

"Мне очень неловко за Лондонскую национальную галерею, потому что это серьезное музейное учреждение. Делать такие вещи, с моей точки зрения, мягко говоря, неразумно. Дело не только в том, что это нарушает авторское право художника, который уже не сможет потребовать вернуть название, но это просто противоречит здравому смыслу", – сказал Швыдкой ТАСС.

Накануне газета The Guardian сообщила, что в Лондонской национальной галерее выразили желание переименовать картину "Русские танцовщицы", написанную Эдгаром Дега в 1899 году, в связи с происходящей на Украине специальной военной операцией России.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.