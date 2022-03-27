Финская компания Fazer переименуется в "Хлебный дом" на территории России

Фото: depositphotos/asayenkaa
Финский производитель шоколада и хлебобулочных изделий Fazer планирует сменить юридическое наименование компании на ООО "Хлебный дом" на территории России. Это позволит организации не покидать российский рынок, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
"Смена наименования компании не повлечет за собой изменений в правах и обязанностях по отношению к сотрудникам, потребителям и контрагентам", – отмечается в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что решение о смене названия принято в связи с уходом группы Fazer из РФ. В результате изменится бренд-архитектура компании: основным брендом станет "Хлебный дом", который раньше был одним из заводов Fazer.
В компании подчеркнули, что хлеб и выпечка под этим брендом много лет пользуются популярностью у потребителей. Знание торговой марки в Москве составляет 93%, в Санкт-Петербурге – 97%.
Уточняется также, что популярные продуктовые линейки "Энергия здоровья" и "Бурже" останутся на рынке и станут самостоятельными брендами, как и замороженная хлебобулочная продукция.
Об остановке деятельности в России финская компания Fazer сообщила 7 марта. При этом 4 марта Fazer уже прекратил весь экспорт и приостановила инвестиции в РФ.
На месте магазинов ушедших из РФ брендов могут появиться банки и центры культуры
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: