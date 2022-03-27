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экономика

19:39

Финская компания Fazer переименуется в "Хлебный дом" на территории России

экономика

Фото: depositphotos/asayenkaa

Финский производитель шоколада и хлебобулочных изделий Fazer планирует сменить юридическое наименование компании на ООО "Хлебный дом" на территории России. Это позволит организации не покидать российский рынок, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"Смена наименования компании не повлечет за собой изменений в правах и обязанностях по отношению к сотрудникам, потребителям и контрагентам", – отмечается в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что решение о смене названия принято в связи с уходом группы Fazer из РФ. В результате изменится бренд-архитектура компании: основным брендом станет "Хлебный дом", который раньше был одним из заводов Fazer.

В компании подчеркнули, что хлеб и выпечка под этим брендом много лет пользуются популярностью у потребителей. Знание торговой марки в Москве составляет 93%, в Санкт-Петербурге – 97%.

Уточняется также, что популярные продуктовые линейки "Энергия здоровья" и "Бурже" останутся на рынке и станут самостоятельными брендами, как и замороженная хлебобулочная продукция.

Об остановке деятельности в России финская компания Fazer сообщила 7 марта. При этом 4 марта Fazer уже прекратил весь экспорт и приостановила инвестиции в РФ.

На месте магазинов ушедших из РФ брендов могут появиться банки и центры культуры

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