Бэнкси стал почетным гражданином украинского города Ирпень

Фото: AP Photo/Felipe Dana (Украина, город Ирпень)

Британский уличный художник Бэнкси стал почетным гражданином города Ирпень Киевской области Украины. Об этом сообщается на сайте городского совета.

Ранее Бэнкси оставил несколько граффити в городах Киевской области, в число которых вошли Ирпень, Гостомель и Бородянка.

"Ирпенский городской совет решил присвоить звание Почетного гражданина города Ирпень всемирно известному художнику Бэнкси (Banksy)", – говорится в сообщении.

Горсовет назвал заслугой британского художника увековечение истории борьбы Ирпеня и идеи его возрождения своим творчеством.

Ранее американский актер и режиссер Шон Пенн вручил один из своих "Оскаров" украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Уточняется, что статуэтка знаменитой кинопремии останется на Украине до завершения противостояния.

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