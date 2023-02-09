Метрополитен-музей переименовал "Русскую танцовщицу" в "Танцовщицу в украинском наряде"

Фото: metmuseum.org

Метрополитен-музей в Нью-Йорке изменил название картины французского художника-импрессиониста Эдгара Дега "Русская танцовщица". Новым названием картины стало "Танцовщица в украинском наряде".

Картину переименовали по требованию украинских активистов. В данных о картине уточняется, что "Русской танцовщицей" картина называлась в посвященных художнику книгах вплоть до начала 21 века. Некоторые ученые, согласно описанию, уверены, что костюм девушки является традиционной украинской народной одеждой.

"При этом подтверждений тому, что танцовщицы были украинками, нет", – указано в описании.

Ранее сообщилось, что в апреле прошлого года Национальная галерея в Лондоне подобным образом изменила название картины Дега "Русские танцовщицы", переименовав ее в "Украинские танцовщицы".

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