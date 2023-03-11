Собянин: созданные в Москве мультфильмы популярны во всем мире

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал, какие московские мультфильмы наиболее популярны за рубежом. Об этом градоначальник написал в своем официальном телеграм-канале.

"Московские мультфильмы смотрят по всему миру: на Шри-Ланке, в странах Латинской Америки, Китае, Турции, Вьетнаме и многих других", – отметил он в публикации.

По словам мэра столицы, самыми популярными стали:

"Принцесса и Дракон";

"Два хвоста";

"Новое Простоквашино";

"Снежная Королева";

"Приключения Пети и Волка".

Собянин подчеркнул, что власти города помогают столичным кинокомпаниям и студиям анимации зарекомендовать себя на зарубежных рынках. Как правило, поддержка предоставляется в виде субсидий или грантов. Они дают возможность увеличить продажи за пределами России.

Помощь размером в 55 миллионов рублей была получена 20 киностудиями с 2020 года, добавил глава города. Кроме того, за прошедшие четыре года удалось заключить экспортные контракты на сумму 7,9 миллиарда рублей благодаря поддержке Московского экспортного центра.

Собянин заверил, что город продолжит помогать студиям и дальше. Ряд мероприятий уже запланирован. Так, летом у них появится возможность поучаствовать в отраслевой бизнес-миссии в рамках China International Cartoon and Animation Festival. А осенью в Индии представят экспозицию столичных студий в рамках Film Bazaar.

Ранее стало известно, что в российских кинотеатрах покажут документальную ленту о создании фильма "Чебурашка" режиссера Дмитрия Дьяченко. Создатели фильма и снявшиеся в нем актеры расскажут, как рождалась новая история о легендарном мультипликационном персонаже, а также поделятся интересными деталями о картине.

В фильме о фильме приняли участие режиссер "Чебурашки" Дмитрий Дьяченко, оператор-постановщик Иван Лебедев, композитор Иван Канаев, продюсеры Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Денис Жалинский, а также актеры Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Ольга Кузьмина и другие.



"Союзмультфильм" потребовал от маркетплейсов прекратить продажу поддельных Чебурашек

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!