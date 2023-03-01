В торговых центрах Китая установят фигуры героев российского мультфильма "Тима и Тома"

Фото: кадр из сериала "Тима и Тома", режиссеры – Андрей Бахурин, Джангир Сулейманов, Олег Мусин; производство – Студия Анимации "Петербург"

Инсталляции героев мультфильма "Тима и Тома" установят в крупных торговых центрах Китая. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на представителя российской компании "Рики".

Организация провела в КНР благотворительную акцию в поддержку детей с аутизмом.

"На наших мероприятиях в школах и арт-галереях мы собрали особенных детей, чтобы совместно создать коллекцию рисунков с персонажами сериала "Тима и Тома". Выставка работ проходила в крупных торговых центрах Китая", – поделились в пресс-службе Alibaba Group.

По словам управляющего директора ГК "Рики" Юлии Немчиной, компания рада наблюдать подобное количество рисунков с героями мультфильма от детей на благотворительном мероприятии. Это вдохновляет на создание будущих сезонов проекта, подчеркнула она.

Уточняется, что мультипликационный сериал "Тима и Тома" обрел широкую известность среди дошкольников Китая. В прошлом году проект был удостоен специальной награды Youku Kids Cordial Friendship.

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