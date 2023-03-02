В кинотеатрах покажут фильм о создании "Чебурашки"

Фото: кадр из фильма "Чебурашка"; режиссер – Дмитрий Дьяченко; производство – "Централ партнершип"

Документальную ленту о создании фильма "Чебурашка" режиссера Дмитрия Дьяченко покажут в российских кинотеатрах, первые показы состоятся уже в четверг, 2 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании "Централ партнершип".

"Уже сегодня в прокат выходит фильм о фильме "Чебурашка. История новогоднего чуда". <...> История Чебурашки настолько полюбилась людям, что создатели ежедневно получали множество просьб о выпуске фильма, где они бы раскрыли секреты создания картины", – говорится в материале.

Создатели фильма и снявшиеся в нем актеры расскажут, как рождалась новая история о легендарном мультипликационном персонаже, а также поделятся интересными деталями о картине.

В фильме о фильме приняли участие режиссер "Чебурашки" Дмитрий Дьяченко, оператор-постановщик Иван Лебедев, композитор Иван Канаев, продюсеры Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Денис Жалинский, а также актеры Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Ольга Кузьмина и другие.

Фильм "Чебурашка" о персонаже советских мультфильмов вышел в прокат 1 января. Картина стала самой кассовой за всю историю отечественного кинопроката, собрав более 6 миллиардов рублей.

Таким образом, "Чебурашка" обогнал фильм "Холоп" 2019 года и первую часть франшизы "Аватар" 2009 года.

Кассовые сборы "Чебурашки" превысили 6,5 миллиарда рублей

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