The City: спектакль "Лебединое озеро" отреставрировали в HD-формате

В российских кинотеатрах на этой неделе будут премьеры не только фильмов, но и записей спектаклей. Например, спектакль "Лебединое озеро" отреставрировали в HD-формате. Один из величайших дуэтов ХХ века – Рудольф Нуриев и Марго Фонтейн – танцевал этот балет в Вене в 1966 году.

Список фильмов повторного проката пополнило "Собачье сердце" Владимира Бортко. Подробнее – в новом сюжете проекта The City.