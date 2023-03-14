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Культура

The City: спектакль "Лебединое озеро" отреставрировали в HD-формате

The City: спектакль "Лебединое озеро" отреставрировали в HD-формате

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В российских кинотеатрах на этой неделе будут премьеры не только фильмов, но и записей спектаклей. Например, спектакль "Лебединое озеро" отреставрировали в HD-формате. Один из величайших дуэтов ХХ века – Рудольф Нуриев и Марго Фонтейн – танцевал этот балет в Вене в 1966 году.

Список фильмов повторного проката пополнило "Собачье сердце" Владимира Бортко. Подробнее – в новом сюжете проекта The City.

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