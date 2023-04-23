Усыпальницу семейства Кноп на Введенском кладбище вновь украсила скульптура Христа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

Усыпальницу семейства Кноп на Введенском кладбище вновь украсила бронзовая скульптура Христа. Об этом рассказал руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

"На историческое место вернулась точная копия оригинальной бронзовой скульптуры Христа. Ее изготовили специалисты в ходе комплексной реставрации усыпальницы семейства Кноп, которая проводится впервые за всю историю склепа", – передает портал мэра и правительства Москвы слова Емельянова.

Он рассказал, что для создания копии скульптуры использовали лазерное сканирование подлинника, архивные материалы и фотографии гипсовой модели скульптуры, которая была создала Рафаэлло Романелли. Емельянов подчеркнул, что все работы проводились под контролем специалистов Мосгорнаследия.

По словам Емельянова, при создании копии в мягком материале церковно-археологический кабинет Московской духовной академии, находящаяся в Троице-Сергиевой лавре, посетила представитель рода баронесса Андреа фон Кнооп.

Глава Мосгорнаследия рассказал, что создание скульптуры проводилось в течение года. Ее высота составляет почти два метра. Уточняется, что скульптура монтировалась при помощи ручного грузоподъемного механизма.

На mos.ru отметили, что склеп семейства Кноп является памятником начала прошлого века. Он выполнен в стиле неоклассицизм, напоминающий античные руины. Семейный некрополь располагается на участке № 4 (303). Несмотря на то, что автор проекта склепа не установлен, некоторые элементы архитектуры созданы в московской камнетесной мастерской Ивана Павлова.

Представители семейного клана Кноп были одними из крупнейших предпринимателей конца XIX – начала XX века. К 1917 году большая часть семьи эмигрировала из России. Основатель династии Иоганн Людвиг с супругой и его дети умерли за границей. В настоящее время неизвестно, кто был погребен в склепе.

Ранее сообщалось, что на Новодевичьем кладбище 6 апреля откроют памятник основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому.

Создателем памятника выступил народный художник России, академик Российской академии художеств Андрей Ковальчук. Он заявил, что памятник будет сделан из бронзы, которая позволяет достаточно точно передать черты лица человека.

