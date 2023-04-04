Памятник Владимиру Жириновскому будет открыт на Новодевичьем кладбище в Москве 6 апреля

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

На Новодевичьем кладбище 6 апреля откроют памятник основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому. Об этом со ссылкой на пресс-службу партии сообщает РИА Новости.

"Памятник основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому будет открыт 6 апреля, в годовщину со дня его смерти. Скульптура будет установлена у могилы политика на Новодевичьем кладбище в Москве", – указано в сообщении.

Уточняется, что изваяние будет представлять собой фигуру Жириновского в полный рост, а на ее основании будет выгравирована его цитата, которая держится в секрете до официального открытия памятника.

Создателем памятника выступил народный художник России, академик Российской академии художеств Андрей Ковальчук. Он заявил, что памятник будет сделан из бронзы, которая позволяет достаточно точно передать черты лица человека.

По словам Ковальчука, памятник будет общей высотой в 2,75 метра. Фигура политика будет установлена на постамент из двух видов гранита.

Ранее сообщалось, что компания "Аэрофлот" может назвать один из своих самолетов именем Жириновского. В компании заявили, что готовы подумать о присвоении имени Жириновского одному из воздушных судов с началом поставок самолетов отечественного производства МС-21 и SSJ-100.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин присвоил улице в столичном районе имя основателя ЛДПР. Улицей Жириновского стал называться ранее безымянный проезд, расположенный на территории ТСЖ "Городок "Надежный" в районе Очаково-Матвеевское.

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