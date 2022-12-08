Именем Жириновского могут назвать самолет "Аэрофлота"

Фото: depositphotos/Nordroden

Компания "Аэрофлот" может назвать один из своих самолетов именем основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщил замглавы фракции Ярослав Нилов в своем телеграм-канале.

Политик выложил ответ авиакомпании на соответствующий запрос. Из документа следует, что в данный момент всем самолетам компании уже присвоены имена выдающихся соотечественников. Однако "Аэрофлот" готов подумать о присвоении имени Жириновского одному из воздушных судов с началом поставок самолетов отечественного производства МС-21 и SSJ-100.

Нилов отметил, что очень ждет решения авиакомпании.

Ранее в Москве появилась улица имени Владимира Жириновского. В память о российском политике его имя присвоили безымянному проезду, расположенному на территории ТСЖ "Городок "Надежный" в районе Очаково-Матвеевское.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!