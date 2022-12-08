16:41Политика
Именем Жириновского могут назвать самолет "Аэрофлота"
Фото: depositphotos/Nordroden
Компания "Аэрофлот" может назвать один из своих самолетов именем основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщил замглавы фракции Ярослав Нилов в своем телеграм-канале.
Политик выложил ответ авиакомпании на соответствующий запрос. Из документа следует, что в данный момент всем самолетам компании уже присвоены имена выдающихся соотечественников. Однако "Аэрофлот" готов подумать о присвоении имени Жириновского одному из воздушных судов с началом поставок самолетов отечественного производства МС-21 и SSJ-100.
Нилов отметил, что очень ждет решения авиакомпании.
Ранее в Москве появилась улица имени Владимира Жириновского. В память о российском политике его имя присвоили безымянному проезду, расположенному на территории ТСЖ "Городок "Надежный" в районе Очаково-Матвеевское.
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