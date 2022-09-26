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26 сентября, 20:21

В Москве появилась улица имени Владимира Жириновского

город

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Безымянный проезд в районе Очаково-Матвеевское на западе столицы назвали в честь политика Владимира Жириновского, сообщили ТАСС в правительстве Москвы.

"В память о российском политике Владимире Вольфовиче Жириновском (1946–2022) безымянному проезду, расположенному на территории ТСЖ "Городок "Надежный" в районе Очаково-Матвеевское, присвоено наименование – улица Жириновского", – отметил собеседник агентства.

Уточняется, что на заседании президиума столичного правительства 20 сентября было принято постановление по данному вопросу.

Ранее сообщалось, что Институт мировых цивилизаций в Москве переименовали в Университет имени В. В. Жириновского. В ЛДПР отметили, что считают такое решение оправданным, напомнив, что именно Жириновский был основателем этого учебного заведения.

Владимир Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет после тяжелой и продолжительной болезни. Врачи до последнего боролись за его жизнь, оказывая политику всю возможную медицинскую помощь.

В Москве появился институт имени Жириновского

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