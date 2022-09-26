В Москве появилась улица имени Владимира Жириновского

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Безымянный проезд в районе Очаково-Матвеевское на западе столицы назвали в честь политика Владимира Жириновского, сообщили ТАСС в правительстве Москвы.
"В память о российском политике Владимире Вольфовиче Жириновском (1946–2022) безымянному проезду, расположенному на территории ТСЖ "Городок "Надежный" в районе Очаково-Матвеевское, присвоено наименование – улица Жириновского", – отметил собеседник агентства.
Уточняется, что на заседании президиума столичного правительства 20 сентября было принято постановление по данному вопросу.
Ранее сообщалось, что Институт мировых цивилизаций в Москве переименовали в Университет имени В. В. Жириновского. В ЛДПР отметили, что считают такое решение оправданным, напомнив, что именно Жириновский был основателем этого учебного заведения.
Владимир Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет после тяжелой и продолжительной болезни. Врачи до последнего боролись за его жизнь, оказывая политику всю возможную медицинскую помощь.
В Москве появился институт имени Жириновского
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