В Москве появилась улица имени Владимира Жириновского

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Безымянный проезд в районе Очаково-Матвеевское на западе столицы назвали в честь политика Владимира Жириновского, сообщили ТАСС в правительстве Москвы.

"В память о российском политике Владимире Вольфовиче Жириновском (1946–2022) безымянному проезду, расположенному на территории ТСЖ "Городок "Надежный" в районе Очаково-Матвеевское, присвоено наименование – улица Жириновского", – отметил собеседник агентства.

Уточняется, что на заседании президиума столичного правительства 20 сентября было принято постановление по данному вопросу.

Ранее сообщалось, что Институт мировых цивилизаций в Москве переименовали в Университет имени В. В. Жириновского. В ЛДПР отметили, что считают такое решение оправданным, напомнив, что именно Жириновский был основателем этого учебного заведения.

Владимир Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет после тяжелой и продолжительной болезни. Врачи до последнего боролись за его жизнь, оказывая политику всю возможную медицинскую помощь.

