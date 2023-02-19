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19 февраля, 17:45

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Памятник русскому писателю и педагогу Константину Ушинскому открыли в Москве

Памятник русскому писателю и педагогу Константину Ушинскому открыли в Москве

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Памятник русскому писателю и педагогу Константину Ушинскому открыли в Москве. Торжественная церемония открытия состоялась во внутреннем дворе Московского педагогического университета.

На церемонии присутствовал министр просвещения Сергей Кравцов.

К новому монументу Ушинского, который запечатлен сидящим в кресле, принесли много цветов. Ушинский является основоположником отечественной научной педагогики.

Отмечается, что 2023 года объявлен в России годом педагога.

По словам министра просвещения, педагогическое направление сегодня является третьим по популярности после медицинского и IT.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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