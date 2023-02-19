19 февраля, 17:45Город
Памятник русскому писателю и педагогу Константину Ушинскому открыли в Москве
Памятник русскому писателю и педагогу Константину Ушинскому открыли в Москве. Торжественная церемония открытия состоялась во внутреннем дворе Московского педагогического университета.
На церемонии присутствовал министр просвещения Сергей Кравцов.
К новому монументу Ушинского, который запечатлен сидящим в кресле, принесли много цветов. Ушинский является основоположником отечественной научной педагогики.
Отмечается, что 2023 года объявлен в России годом педагога.
По словам министра просвещения, педагогическое направление сегодня является третьим по популярности после медицинского и IT.
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