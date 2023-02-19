Число раненых в результате обстрела ВФУ Донецка увеличилось до 9 человек

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн"

Число раненых в результате обстрела Военными формированиями Украины в Ворошиловском районе города Донецка увеличилось до 9 человек, сообщается в телеграм-канале штаба территориальной обороны ДНР.

Ранее стало известно, что снаряд украинской РСЗО во время обстрела попал в здание прокуратуры в Донецке.

В свою очередь мэра Донецка Алексей Кулемзин сообщил о повреждении зданий библиотеки, школы, парковой зоны и жилых домов, трибуны РСК "Олимпийский", припаркованных автомобилей около Свято-Преображенского собора и других объектах инфраструктуры.

До этого сообщалось, что в результате обстрела были ранены 5 человек.

В штабе территориальной обороны порекомендовали жителями не покидать дома без особой надобности.



ВСУ нанесли удары по Донецку

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!