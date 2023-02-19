Снаряд украинской РСЗО попал в здание прокуратуры в Донецке

Фото: телеграм-канал "Типичный Донецк"

Снаряд украинской РСЗО во время обстрела попал в здание прокуратуры в Донецке, сообщает РИА Новости.

"В настоящий момент в здании наблюдается возгорание и задымление. На месте работают экстренные службы и пожарные", – отмечается в сообщении.

Также мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил в своем телеграм-канале о повреждении при обстреле зданий библиотеки, школы, парковой зоны и жилых домов.

Кулемзин уточнил, что снаряды повредили крышу общежития, трибуны РСК "Олимпийский", припаркованные автомобили около Свято-Преображенского собора на улице Артема.

По словам мэра, снаряд обнаружили под фундаментом Классической гуманитарной гимназии на улице Генерала Антонова. Также снаряды прилетели на спортплощадку одной из школы и возле детсада.

Прилет ракеты был также зафиксирован на проезжей части проспекта Мира.

По данным представительства ДНР в центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) установлено, что ВСУ в 16:00 совершили обстрел Петровского района Донецка.

Всего Вооруженные силы Украины выпустили пять натовских снарядов калибром 155 миллиметра.

Ранее сообщалось, что подросток пострадал в Донецке, наступив на взрывоопасный предмет.

Отмечается, что ранения получил подросток 2010 года рождения.



ВСУ нанесли удары по Донецку

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!