Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн"

Представительство ДНР в СЦКК рассказало, что подросток пострадал в Донецке, наступив на взрывоопасный предмет. О происшествии ведомство написало в своем официальном телеграм-канале.

"В результате подрыва на взрывоопасном предмете на улице Алябьева в районе дома №20/3 получил ранение подросток 2010 года рождения", – говорится в публикации.

Ранее стало известно, что семь мирных жителей пострадали в результате обстрела Кременной со стороны ВСУ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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