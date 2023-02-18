18 февраля, 23:59Происшествия
Подросток пострадал в Донецке, наступив на взрывоопасный предмет
Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн"
Представительство ДНР в СЦКК рассказало, что подросток пострадал в Донецке, наступив на взрывоопасный предмет. О происшествии ведомство написало в своем официальном телеграм-канале.
"В результате подрыва на взрывоопасном предмете на улице Алябьева в районе дома №20/3 получил ранение подросток 2010 года рождения", – говорится в публикации.
Ранее стало известно, что семь мирных жителей пострадали в результате обстрела Кременной со стороны ВСУ.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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