Более 15 человек пострадали в Макеевке в ДНР из-за ночного обстрела ВСУ

Фото: телеграм-канал "ЧП Донецк Z"

Более 15 человек были ранены в Макеевке в результате обстрела ВСУ. Об этом со ссылкой на представительство ДНР в СЦЦК сообщает ТАСС.

"Есть раненые. Предварительно, более 15 человек. Информация уточняется", – заявили в представительстве.

В новогоднюю ночь ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку из РСЗО и артиллерии. Было выпущено более 10 ракет РСЗО и более 20 снарядов калибром 155 миллиметров.

Через некоторое время о работе ПВО над Белгородом и Белгородской областью сообщил губернатор региона. Он заявил, что были сбиты 4 ракеты, выпущенные ВСУ из РСЗО, обошлось без пострадавших.

Впоследствии воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе.

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