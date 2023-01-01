04:11Происшествия
Более 15 человек пострадали в Макеевке в ДНР из-за ночного обстрела ВСУ
Фото: телеграм-канал "ЧП Донецк Z"
Более 15 человек были ранены в Макеевке в результате обстрела ВСУ. Об этом со ссылкой на представительство ДНР в СЦЦК сообщает ТАСС.
"Есть раненые. Предварительно, более 15 человек. Информация уточняется", – заявили в представительстве.
В новогоднюю ночь ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку из РСЗО и артиллерии. Было выпущено более 10 ракет РСЗО и более 20 снарядов калибром 155 миллиметров.
Через некоторое время о работе ПВО над Белгородом и Белгородской областью сообщил губернатор региона. Он заявил, что были сбиты 4 ракеты, выпущенные ВСУ из РСЗО, обошлось без пострадавших.
Впоследствии воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе.
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