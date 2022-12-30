Замначальника отдела военного следственного управления СК погиб при обстреле в Донецке

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Заместитель руководителя отдела военного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Объединенной группировке войск Евгений Рыбаков погиб при обстреле в Донецке. Об этом сообщается на сайте СК.

Уточняется, что Рыбаков погиб 30 декабря в результате артиллерийского обстрела со стороны украинских вооруженных формирований.

Глава СК Александр Бастрыкин выразил соболезнования родным Рыбакова и поручил оказать всестороннюю поддержку его семье.

"В Донбассе служат настоящие профессионалы своего дела, лучшие офицеры Следственного комитета. Именно таким был Евгений Александрович", – отметили в ведомстве.

20 декабря временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в ходе рабочей встречи с Владимиром Путиным обратился к президенту РФ с просьбой усилить республику современными системами противовоздушной обороны на фоне участившихся обстрелов со стороны ВСУ.

По словам врио главы республики, с 2 по 18 декабря только в Донецке от обстрелов с украинской стороны погиб 21 человек. Еще 94 мирных жителя получили ранения. Разрушено 460 домостроений.



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