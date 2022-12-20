Пушилин попросил Путина увеличить количество систем ПВО в ДНР

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Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в ходе рабочей встречи с Владимиром Путиным обратился к президенту РФ с просьбой усилить республику современными системами противовоздушной обороны на фоне участившихся обстрелов со стороны ВСУ.

"Вооруженные силы Российской Федерации делают все возможное, но я в связи с этим [обстрелами] просил бы вас об увеличении современных систем ПВО", – приводит слова Пушилина РИА Новости.

Встреча президента и врио главы ДНР прошла 20 декабря в Москве. Пушилин сообщил Путину о целенаправленных обстрелах городов республики с украинской стороны, в результате которых погибают мирные жители.

Глава государства, в свою очередь, обратил внимание, что удары ВСУ приходятся по жилым кварталам Донецка. Пушилин уточнил, что Киев ведет целенаправленные и веерные обстрелы по площадям в столице ДНР, Макеевке и Горловке.

По словам врио главы республики, с 2 по 18 декабря только в Донецке от обстрелов с украинской стороны погиб 21 человек. Еще 94 мирных жителя получили ранения. Разрушено 460 домостроений.

Ранее в этот день президент провел встречу с врио главы Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником. В ходе беседы Путин заявил о сложной ситуации в ЛНР и отметил, что прежде всего ключевым является вопрос обеспечения безопасности людей.

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