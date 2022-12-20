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Владимир Путин заявил о сложной ситуации в Луганской Народной Республике. Об этом президент России сказал в ходе разговора с врио главы региона Леонидом Пасечником, который состоялся 20 декабря.

"Не секрет, что ситуация в Луганской Народной Республике остается весьма сложной, прежде всего ключевым является вопрос обеспечения безопасности людей", – передает ТАСС его слова.

Путин обратил внимание на вопросы, которые касаются экономики, социальной сферы и здравоохранения на территории ЛНР. Он попросил Пасечника доложить о том, какая работа осуществляется по данным направлениям.

Ранее президент подчеркивал, что жители новых регионов должны почувствовать преимущества от жизни в России. Путин сделал акцент на том, что речь идет не только о военной поддержке этих территорий, но и о включении их в научную и образовательную среды.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля российский лидер заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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