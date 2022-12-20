В ЛНР заявили о переброске дополнительных сил ВСУ к Соледару

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Вооруженные силы Украины перебрасывают дополнительные силы к Соледару в Донецкой Народной Республике с других направлений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

Он указал, ссылаясь на данные разведки, что украинское командование обеспокоило освобождение Яковлевки, которая находится северо-восточнее Соледара.

"Также часть украинских штурмующих подразделений, задействованных в Северске, перенаправлены для удара во фланг нашим продвигающимся подразделениям", – сказал Марочко.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР рассказал, что Киев начал целенаправленно разрушать уцелевшие жилые здания и социальные объекты в Артемовске Донецкой Народной Республике.

Он указал, что ВСУ используют тактику выжженной земли. Они атакуют дома, транспортные развязки и в целом гражданскую инфраструктуру города.



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