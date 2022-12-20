ВСУ начали преднамеренно уничтожать инфраструктуру Артемовска в ДНР

Фото: телеграм-канал Readovka

ВСУ начали целенаправленно разрушать уцелевшие жилые здания и социальные объекты города Артемовска в ДНР. Об этом ТАСС рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, украинские бойцы используют тактику выжженной земли, атакуя дома, транспортные развязки и в целом гражданскую инфраструктуру города. Марочко утверждает, что ВСУ используют все доступные средства для реализации данного плана.

Офицер подчеркнул, что украинских силовиков не останавливает тот факт, что на данный момент в городе нет российских военных. Между тем в подвалах сейчас прячется мирное население, заявил он.

До этого Марочко предупреждал, что украинская сторона может начать диверсионные действия на гражданских объектах и логистических развязках в Сватове. Подобный план поступил от спецслужб Украины и США, считает он.

Кроме того, офицер ЛНР рассказал, что отряды ВСУ отказываются выполнять приказы и портят свои танки. Марочко объяснил это тем, что украинские бойцы пребывают в ужасе от ситуации, которая складывается на линии соприкосновения.



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