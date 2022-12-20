Путин назвал обстановку в новых регионах РФ крайне сложной

Фото: kremlin.ru

Обстановка в новых регионах России крайне сложная, заявил Владимир Путин. Он подчеркнул, что подразделения органов безопасности в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях должны сделать все для максимального обеспечения защиты граждан в данных субъектах РФ.

"<...> на вашу защиту надеются живущие там люди, граждане России. И ваш долг – сделать все необходимое для максимального обеспечения их безопасности, соблюдения прав и свобод", – сказал президент в поздравлении работникам органов безопасности с профессиональным праздником. Видеообращение опубликовала пресс-служба Кремля.

Путин также поручил российским спецслужбам продолжать системно и наступательно проводить работу по предотвращению терактов. Он подчеркнул, что места массового скопления граждан, а также стратегические объекты, энергетическая и транспортная инфраструктура страны должны находиться под постоянным контролем.

Ранее президент подчеркивал, что жители новых регионов должны почувствовать преимущества от жизни в России. Путин сделал акцент на том, что речь идет не только о военной поддержке этих территорий, но и о включении их в научную и образовательную среды.

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