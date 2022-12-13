В Геническом районе Херсонской области построят новый город – Сальдо

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

Новый город планируется построить на Арабатской стрелке в Геническом районе Херсонской области в соответствии с поручением Владимира Путина, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо.

"Президент смотрит в будущее – в мирное будущее. Им предложено построить небольшой город в Геническом районе на Арабатской стрелке. Там очень хорошие природные условия, есть железнодорожное и автомобильное сообщение", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Сальдо, данное место является очень привлекательным с точки зрения географии и логистики. В настоящее время специалисты уже ведут разработку проекта строительства жилых кварталов со всей необходимой инфраструктурой, в том числе с детскими садами и школами. Кроме того, в новом городе будут созданы условия для работы администрации.

"Процесс уже идет", – добавил Сальдо.

Ранее Путин заявил, что жители новых регионов должны почувствовать преимущества от жизни в России. Глава государства сделал акцент на том, что речь идет не только о военной поддержке этих территорий.

С 23 по 27 сентября состоялись референдумы по вопросу присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России, в рамках которых жители поддержали данную инициативу.

Договоры о принятии территорий в состав Российской Федерации были подписаны в Кремле 30 сентября.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!