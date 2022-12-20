Владимир Путин встретился с Денисом Пушилиным в Кремле

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин встретился с врио главы ДНР Денисом Пушилиным в Кремле 20 декабря. Глава государства отметил, что обстановка в республике остается сложной, поскольку украинские войска постоянно подвергают ее территорию обстрелам.

"Сейчас только что встречался с вашим коллегой из ЛНР. Понятно, что в Донецке ситуация с обеспечением безопасности не менее острая, а может быть, даже и поострее с учетом усиливающихся обстрелов со стороны ВСУ по жилым кварталам Донецка. Это отдельная тема, которую мы обязательно обсудим", – передает ТАСС его слова.

Ранее Путин заявил о сложной ситуации в Луганской Народной Республике. Об этом президент России сказал в ходе разговора с врио главы региона Леонидом Пасечником.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля российский лидер заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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