Поселок Краснооктябрьский в Курской области обстреляли со стороны ВСУ

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Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о новом обстреле территории региона со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом он написал в личном телеграм-канале.

"Под очередной обстрел с территории Украины сегодня попал поселок Краснооктябрьский Глушковского района. Зафиксировано 5 прилетов", – заявил Старовойт.

Губернатор добавил, что в результате обстрела никто не пострадал. В одном домовладении посекло осколками крышу, фасад и забор.

Кроме того, часть поселка лишилась электроснабжения. На место выехали ремонтные бригады, которые уже приступают к устранению повреждений.

Ранее днем 17 февраля сообщалось об обстреле двух других приграничных сел Курской области. ВСУ выпустили не менее 15 снарядов по населенным пунктам Горналь и Гуево. В результате атаки никто не пострадал.



Губернатор Курской области сообщил об обстрелах села Гуево

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