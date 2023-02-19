Число раненых в результате обстрела ВФУ Донецка выросло до 5 человек

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн"

Число раненых в результате обстрела Вооруженными формированиями Украины города Донецка в Ворошиловском районе выросло до 5 человек, сообщает в телеграм-канале штаб территориальной обороны ДНР.

"Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности", – отметили в сообщении.

Ранее сообщалось, что снаряд украинской РСЗО во время обстрела попал в здание прокуратуры в Донецке.

По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, в результате обстрела были повреждены здания библиотеки, школы, парковая зона и жилые дома, трибуны РСК "Олимпийский", припаркованные автомобили около Свято-Преображенского собора и другие объекты инфраструктуры.



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