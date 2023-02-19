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19 февраля, 16:15

Безопасность

ВС РФ разрушили склад артиллерийских боеприпасов в Хмельницкой области

ВС РФ разрушили склад артиллерийских боеприпасов в Хмельницкой области

ВС РФ разрушили склад артиллерийских боеприпасов у ж/д-станции Гречаны

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Вооруженные силы РФ высокоточным ударом с моря разрушили склад артиллерийских боеприпасов в районе железнодорожной станции Гречаны в Хмельницкой области, сообщает Минобороны РФ.

Кроме того, крылатыми ракетами большой дальности уничтожен пункт дислокации беспилотников ВСУ в районе города Хмельницкий. Также продолжается наступление российской армии на донецком и краснолиманском направлениях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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