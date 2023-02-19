Собянин: После реконструкции Крутицкая набережная станет новым местом для прогулок

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал о предстоящем открытии участка Крутицкой набережной, который станет новым столичным общественным пространством. Об этом мэр Москвы написал в персональном телеграм-канале.

По словам градоначальника, часть набережной, о которой идет речь, пролегает от Новоспасского моста в сторону Симоновской набережной.

"Это будет новое место для отдыха и прогулок с газонами и цветниками, деревьями и кустарниками. Здесь также появится дорога с двумя полосами движения в каждом направлении", – заявил Собянин.

Работы по реконструкции планируется завершить до конца 2023 года. После реализации проекта, жителям станет проще попасть в жилые кварталы у Крутицкой набережной и в спорткомплекс "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова.

В конце января Москомархитектура сообщила, что на территории Лужнецкой набережной появится бульвар с растениями и торговой галереей. Благоустроенная территория появится на месте бывшего авиамоторного завода "Союз".

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